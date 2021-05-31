620 человек пострадали от укусов клещей в Иркутской области за неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

3113 жителей Приангарья пострадали от укусов клещей с начала сезона, 658 из них - дети. За неделю за помощью к специалистам обратились 620 человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Иркутской области.

- Укусы клещей регистрируются практически на всей территории Иркутской области, но больше всего в Иркутском, Ангарском, Шелеховском, Слюдянском, Черемховском, Зиминском, Усть-Илимском, Ольхонском районах, - отмечают в региональном управлении.

Из общего числа укушенных в больницы попали 14 человек. У шести из них подозрения на клещевой энцефалит, еще у шести - на клещевой риккетсиоз, у двух – на боррелиоз.

Исследовать удалось 1694 клеща, которых принесли пострадавшие. Среди них заражены клещевым энцефалитом были 10, боррелиозом - 343, другими клещевыми инфекциями - 100.

Центры профилактики клещевых инфекций

в Иркутске:

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (г. Иркутск, ул. К. Маркса, 3, тел. 333-445).

Расписание приема граждан:

- c 01 мая по 15 июня: с 8:00 до 21:00, без выходных

- с 16 июня по 15 июля: с 8:00 до 18:00, без выходных

- с 16 июля по 15 августа: с 8:00 до 18:00, выходной – воскресенье

- с 16 августа по 19 апреля: с 8:00 до 16:00, выходные дни – суббота, воскресенье.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51). Проводится исследование клеща методом ПЦР на 4 инфекции (клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз).

Режим работы: понедельник - пятница. Приём проб проходит до 11.00 ч., при поступлении пробы с 11.00 до 16.00 часов результат выдаётся на следующий день.

в Ангарске:

МАНО «Лечебно-диагностический центр» (г. Ангарск, 6А микрорайон, д. 12, центральный вход, 2 этаж, каб. № 211, тел. 8(39-55) 518-626 (регистратура), 8(39-55) 952-947, сот. 8-908-6-553-089).

Режим работы:

с 01.05.2021 г. по 30.06.2021 г. - с 07.30 до 22.00,

с 01.07.2021 г.: понедельник - пятница с 07.30 до 20.00, суббота с 9.00 до 15.00, воскресенье с 9.00 до 13.00,

с 01.08.2021 г.: понедельник - пятница с 07.30 до 20.00, суббота, воскресенье – выходные дни.

в г. Усолье – Сибирском:

Диагностический центр «Здоровье» (г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, тел. 8(39-543) 6-78-78, сот. 8-904-125-26-99)

Режим работы:

Понедельник-четверг: с 08.00 до 18.00

Пятница: с 08.00 до 17.00

Суббота: с 08.00 до 15.00

Воскресенье: с 08.00 до 14.00.

в г. Братске:

ОГБУЗ «Братская районная больница» (г. Братск, ул. Курчатова, 2, тел. 8(39-53) 216-004).

Режим работы: с 8.00 до 16.00.

в г. Усть-Илимске:

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №1» (г. Усть-Илимск, ул. Чайковского 7, тел. 8(39-535) 7-77-07, 7-07-07).

Режим работы: с 8.00 до 18.00 в рабочие дни без перерыва на обед.