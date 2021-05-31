Александр Ведерников: территориям необходимо активнее включаться в федеральные проекты

Депутаты намерены оказывать содействие сельским территориям по включению соцобъектов в федеральные программы.

Территориям необходимо активнее включаться в федеральные проекты, в частности, в программу «Комплексного развития сельских территорий». Эти программы, по которым можно получить федеральные деньги на создание социальных объектов в районах, расширяют возможности развития муниципалитетов и создают комфортных условий для жителей. Об этом рассказал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников по итогам поездки в Куйтунский район.

В Куйтунском районе спикер вместе с мэром района Алексеем Мари осмотрел Центр образования «Каразей». Центр включает в себя среднюю школу, в которой учится около 200 ребятишек, и детский сад – его посещают более 60 детей. Здание детского сада 1978 года постройки, два года назад было закрыто на ремонт из-за аварийного состояния. Сейчас обновленное дошкольное учреждение открыто. Но все равно нужно построить новое здание. Подготовлен проект на строительство детского сада, который проходит государственную экспертизу.

Основное здание школы также нуждается в капремонте. Проект реконструкции победил в конкурсном отборе, объявленном Минсельхозом России по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021 год. Возможно капитальный ремонт удастся провести в этом году. Однако само здание школы морально устарело и планируется начать выполнение проектно-изыскательских работ на строительство школы на 200 мест в селе Каразей в 2026 году.

Также капитальный ремонт необходим Дому культуры и творчества. В следующем году на это планируется направить около 11 млн. рублей.

- Депутаты окажут содействие для вхождения социальных объектов не только Куйтунского района, но и других территорий в программы с федеральным финансированием, - заключил Александр Ведерников.