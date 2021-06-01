Прогноз погоды в Иркутске: 1 июня в городе дождь и ветер Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 1 июня. В областном центре в первый день лета пройдет дождь. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Что касается температурных значений, воздух в городе прогреется до +9…+11, - говорят синоптики. – Ветер дует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с и порывами до 15-17 м/с.

По данным Яндекса, атмосферное давление в столице Приангарья в норме – составляет 726 миллиметров ртутного столба.

Что касается погоды по области, то в регионе сегодня местами дожди: в центральных и верхнеленских районах небольшие или умеренные, осадки пройдут и в южных районах – местами сильные.

Скорость воздушных потоков 2-7 м/с, возможны порывы до 14 м/с, и до 15-18 м/с в центральных, верхнеленских и южных районах. Столбики уличных термометров днем покажут +18…+23, но если небо затянут облака будет +12…+17. В южных районах региона сегодня холодней всего, там только +8...+13.

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