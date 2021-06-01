Подозреваемых в краже денег с банковской карты просят опознать полицейские Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В полицию обратился мужчина с заявлением об утрате барсетки и списание в последующем с его банковской карты неизвестными 15 000 рублей. Полицейским удалось найти предполагаемых преступников на записях видеокамер у банкомата. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мы воссоздали последние совершаемые по карте операции и установили место нахождения терминала, которым могли воспользоваться злоумышленники, - рассказывают полицейские.

Приметы мужчин: одному на вид 21-23 года, одет был в спортивный костюм темно-синего цвета, черные кроссовки, кепка черная с логотипом «Mercedes-Benz», возраст второго 23-25, одет был во все черное, на кофе логотип «UFC». Если вы знаете этих жителей Иркутска или их возможное местонахождение – обратитесь в полицию.

Сотрудники регионального МВД также советуют мужчинам на фото прийти в отделение добровольно.

КОНКРЕТНО

Гражданам, обладающим информацией о преступлении, местонахождении подозреваемых, звонить по телефонам 41-11-64 или 89086478711.