Подросток-мотоциклист врезался в трактор в Осинском районе Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники ГИБДД разбираются в ДТП с участием подростков. 16-летний парень, никогда не получавший водительское удостоверение, сел за руль мотоцикла, рядом разместился его брат. Оба были без мотошлемов и попали в ДТП – столкнулись с трактором. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В аварии пострадал 14-летний брат мотоциклиста, ему потребовалась госпитализация, - говорят полицейские. - Авария случилась в селе Русские-Янгуты Осинского района. В числе прочего, мотоцикл, на котором попали в ДТП подростки, им не принадлежит и числится в угоне.

Что примечательно, второй участник ДТП – 27-летний тракторист также не имеет водительского удостоверения, а трактор не зарегистрирован.

Обоим «водителям» придется ответить за свои нарушения перед законом – на каждого составлено несколько административных протоколов. Оба транспортных средства помещены на арестплощадку.

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