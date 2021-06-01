15 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступит в Иркутскую область на этой неделе

15 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступит на этой неделе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приангарье продолжается иммунизация от коронавируса. На этой неделе придет очередная партия вакцины - около 15 тысяч доз.

- Темпы вакцинации в области наращиваются, - сообщил глава региона Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба. - Поступившие препараты позволили привить 24,7% от планируемого количества населения. Начата вакцинация в садоводческих товариществах и в туристических зонах. Хотел бы отметить территории с высокими показателями - это Жигаловский, Мамско-Чуйский, Бодайбинский районы.

А вот Иркутскому, Усть-Удинскому, Тулунскому и Тайшетскому районам, по словам губернатора, необходимо ускорять темпы иммунизации. Это необходимо, чтобы быстрее сформировать коллективный иммунитет и не дать инфекции снова распространяться.

Где ставят прививки? Для этого в разных уголках Приангарья открыто 89 пунктов в медучреждениях. Кроме того, на базе 21 фельдшерско-акушерского пункта, по поручению Игоря Кобзева, действуют мобильные точки вакцинации. А в отдаленные поселки, на предприятия и в садоводства медики выезжают сами.

Министр здравоохранения Яков Сандаков сообщил, что в коронавирусных госпиталях свободно 26,4% коек, всего их развернуто 1614. Лекарств в запасе достаточно.

Важно, что зараженным коронавирусом продолжают выдавать бесплатные препараты для лечения на дому - запас сформирован на 35 дней. Минздрав региона оставил заявку на покупку лекарств для них еще на 43,4 миллиона рублей. Всего бесплатными препаратами обеспечили больше 30 тысяч жителей Приангарья. Напомним, деньги на это поручил выделять президент России Владимир Путин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

310 тысяч доз вакцины получила Иркутская область за время иммунизации.

266910 жителей региона уже вакцинировано первым компонентом (из них 103162 человека - старше 60 лет).

197349 сибиряков прошли полный курс вакцинации (из них 79670 - старше 60 лет).