Водитель-лихач арестован на 10 суток за отказ пройти мед. освидетельствование в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Под арест на 10 суток отправится 25-летний житель села Тангуты Нукутского района, который устроил погоню с полицейскими, а когда все-таки был остановлен, отказался от мед. освидетельствования. При этом в машине мужчина ехал с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Сам водитель пояснил свои действия испугом. У него нет водительского удостоверения, поэтому, когда ему сотрудники ДПС сказали остановиться, нажал на газ.

- Наркотические средства и алкоголь не употреблял, - говорит мужчина, управлявший «Жигулями».

- А почему отказались от мед. освидетельствования? – уточняют полицейские.

- Сам не знаю….

В салоне автомобиля в момент погони сидел 6-летний сын сибиряка. После составления административного протокола по статье «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения». После был суд, где автомобилиста приговорили к 10 суткам ареста.

Также мужчина выплатит штрафы за то, что не остановился по требованию сотрудников ГИБДД, за езду на незарегистрированном авто и за перевозку ребенка без надлежащих удерживающих устройств.

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