Количество случаев заражения COVID-19 в Иркутской области превысило 70 тысяч Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За сутки лаборатории региона выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в Приангарье превысило 70 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб Иркутской области.

- 70 096 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Иркутской области за время пандемии, - говорят специалисты.

Из этого числа переболели уже 68 153, за сутки отрицательные результаты тестов пришли 144 боровшимся с инфекцией. В ковидных госпиталях лечат 1154 пациента с COVID-19. Увы, летальные исходы продолжаются. Но их все меньше. Так, сегодня стало известно о смерти 5 человек от коронавируса. Всего в регионе COVID-19 уже стал причиной смерти 2578 гостей и жителей Приангарья, еще 279 заразившихся умерли от иных болезней.

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