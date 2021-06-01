Игорь Кобзев поручил ежедневно информировать жителей Иркутской области о повышении уровня воды в реках и способах эвакуации. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Жители территорий, где в реках прибывает вода, должны каждый день получать свежую информацию об обстановке, а также знать маршруты эвакуации и пункты временного размещения на экстренный случай. Организовать систему информирования поручил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Напомним, что в конце мая из-за дождей в Саянах начал повышаться уровень воды в левобережных притоках Ангары.

- Практически везде ситуация выправляется, - отметил Игорь Кобзев на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности области. - В верховьях рек Бирюса, Ия, Уда, Ока, Белая уровень воды снижается. Тем не менее с контроля ситуацию не снимаем. Продолжаем мониторинг. Задействовано 42 штатных гидрологических поста и 18 временных. В Тулуне плюс ко всему используем беспилотники.

Так, в реке Ия уровень воды снизился до отметки в 685 см и не представляет опасности для Тулуна. Ранее подтопило дорогу к трем садоводствам, но сейчас движение уже открыто.

- Заблаговременно в наиболее сложные населенные пункты были передислоцированы силы и средства ГУ МЧС России и региональной пожарно-спасательной службы, - отметил губернатор. - Ситуация под контролем. В селе Бирюса Тайшетского района в воде остаются два приусадебных участка, подтопленных жилых домов нет. В Тулунском районе, Аршанском и Кирейском сельских поселениях снят режим "Повышенная готовность".

Тем временем, в зоне паводка до сих пор живут около 250 семей, хотя они давно получили сертификаты и должны переселиться. Глава региона отметил, что к решению вопроса подключат прокуратуру.

В заседании участвовал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков. Он высоко оценил организованность на территориях. Поднимались также темы строительства дамб, покупки насосных станций.

Начальник ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азат Насыров отметил, что в июне не прогнозируется резкого повышения воды, несмотря на таяние снега в горах.