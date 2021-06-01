Взлетно-посадочную полосу ремонтируют в аэропорту Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

До 30 июня в аэропорту Иркутску будут проходить ремонтные работы, связанные с приведением в порядок аэродромных покрытий. Об этом сообщает пресс-служба АО «Международный Аэропорт Иркутск».

- Работы уже ведут на взлетно-посадочной полосе, там отремонтируют 15975 квадратных метров площади, - говорят специалисты. - Также в порядок приведут участки на пяти рулежных дорожках общей площадью 14248 «квадратов».

Всего в планах ремонт аэродромных покрытий на площади в 30 223 квадратных метра. На участках, подлежащих «реставрации», снимают верхний слой асфальта до 6 см и закрывают их новым материалом - полимерасфальтобетон.

- Работы никак не мешают деятельности аэропорта, - уверили в воздушной гавани. – На это время введен особый регламент, согласно которому определенные типы самолетов могут взлетать и садиться только в выделенные часы. Авиакомпании об этом уведомляются за 45 дней.

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