53 тысячи иркутян проголосовали за территории для благоустройства в 2022 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Голосование за скверы, парки, набережные, которые в 2022 году благоустроят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», закончилось. В областном центре в нем поучаствовали 53 тысячи человек.

- Иркутяне активно включились в процесс выбора общественных территорий, и я благодарю каждого проголосовавшего, - сказал мэр города Руслан Болотов. - Наш город занял 20-е место из 1463 городов и поселков во всероссийском рейтинге.

Напомним, нынче голосовали только сибиряки старше 14 лет, и каждый мог выбрать только одну территорию, например, ту, что ближе к дому. В областном центре на выбор представили 19 общественных пространств. Среди предложенных проектов - обустройство роллердрома на берегу Ушаковки, создание площади Морской Славы на северной части острова Юность, пешеходных тропинок и моста в роще на Синюшиной горе и не только.

Окончательные итоги голосования станут известны в ближайшие дни.

- Проект по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на za.gorodsreda.ru стал уникальным для России - впервые рейтинговые голосования шли одновременно по всей стране, - подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. - Этот формат показал свою востребованность, поэтому голосование этого года - только начало.

Всего за четыре года благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в столице Приангарья появилось 45 уютных территорий. До конца 2021 года намерены привести в порядок еще 17 точек.