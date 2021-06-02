Жителя Тайшета арестовали на 5 суток за неуплату штрафа ГИБДД в Иркутской области
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Мировой судья города Тайшета накануне приговорил местного жителя к аресту на 5 суток. Причина – неуплата штрафа ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.
Сибиряк должен был выплатить штраф за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако, сумму в 30 тысяч рублей в отведенное время мужчина не выплатил. Внести сумму нарушитель не пожелал и после того, как к нему пришли судебные приставы и сообщили о возбуждении исполнительного производства и возможных принудительных мерах.
- В связи с этим, судебным приставом составлен административный протокол о правонарушении «Уклонение от исполнения административного наказания», - отмечают сотрудники УФССП.
Дело рассматривалось в суде, где и был вынесен вердикт – пять суток ареста. Кстати, это не освобождает жителя Тайшета от уплаты штрафа.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08