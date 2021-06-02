117 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области возросло до 70 213, за сутки в это число вошли 117 получивших положительные результаты тестов на COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- В больницах 2 июня медики лечат 1144 пациента с новой коронавирусной инфекцией, - отмечают специалисты. – За время пандемии вылечить от COVID-19 удалось 68 284 зараженных, 131 из них стали здоровы в минувшие сутки.

Увы, не у всех подцепивших заразу получилось справиться с болезнью. Сегодня стало известно о смерти еще 6 человек: 5 из них сгубил COVID-19, еще один с таким же диагнозом скончался от иной тяжелой болезни. Всего регион потерял уже 2863 гостя и жителя Иркутской области: причиной смерти 2583 из них стал коронавирус, еще 280 – другие заболевания.

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