Сибиряка, по неосторожности спалившего два дома в Ангарске, разыскивает полиция Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области сотрудники МЧС и полиции разыскивают Михаила Наваренко. Он подозревается в неумышленном поджоге чужого имущества в городе Ангарск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приангарью.

- Разыскиваемый не имеет постоянного места жительства, когда он заснул на диване во дворе одного из заброшенных домов, в сухую траву упала сигарета, - рассказывают в региональном Главке. – Проснулся мужчина от жара, пытался сам потушить горевшую траву, но не смог.

Сильный ветер и плотная застройка способствовали быстрому распространению огня. Сгорели два дома на улице Нестерова. Жильцы в момент возгорания находились дома, им удалось выбежать из строений до приезда пожарных, пострадавших не было.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Ущерб от возгорания - более 550 тысяч рублей. Тогда, в апреле, сибиряк сам рассказал о случившемся и признал свою вину, но сейчас он скрывается от следователей.

Ориентировка Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

КОНКРЕТНО

Если вы знаете что-либо о местонахождении Наваренко Михаила Михайловича, просьба сообщить об этом в отдел полиции на номер «102».