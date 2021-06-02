Режим повышенной готовности сняли в трех районах Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

В последних числах мая в нескольких районах Иркутской области вводили режим повышенной готовности из-за угрозы паводков. По поручению губернатора Приангарья Игоря Кобзева с рабочей поездкой в Тулуне находился первый заместитель главы региона Андрей Козлов.

Во вторник, 1 июня, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности приняли решение снять режим повышенной готовности в трех районах. Уровень воды в реках Ия, Белая, Кирей и Бирюса опустился намного ниже критических отметок, а потому подтопление городам и селам не грозит. Так, накануне утром уровень воды в реке Ия вблизи Тулуна составлял 625 см, а критическая отметка - 730 см.

Сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области при необходимости готовы направить в зону, которую может подтопить, насосные станции для откачки воды. В Тулуне специалисты во главе с Андреем Козловым проверили, как идет строительство двух дамб.

Напомним, ранее Игорь Кобзев поручил ежедневно информировать жителей региона об уровне воды и способах эвакуации в случае паводков.