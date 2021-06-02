9,1 миллиарда рублей потратят на ремонт и строительство дорог в Иркутской области в 2021 году. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев встретился с главой Росавтодора Романом Новиковым, чтобы обсудить вопросы ремонта и создания трасс в области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В переговорах также участвовали заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко и член комитета ГосДумы Федерального Собрания РФ по транспорту и строительству Сергей Тен.

- К примеру, обговорили мероприятия программы по строительству и реконструкции мостов и путепроводов. Точнее - их финансирование, - сказал Игорь Кобзев. - С 2022 по 2024 годы для региона предусмотрено 4,67 млрд рублей на приведение в порядок этих сооружений.

Еще один актуальный вопрос - создание в регионе опорной сети, в которую включат 12 федеральных, 14 областных и местных дорог.

- Очень важно, что встреча прошла как раз накануне защиты нашей Программы дорожной деятельности на 2021- 2024 годы в Росавтодоре, - отметил губернатор.

Также на встрече говорили о строительстве обходов вокруг городов. Так, в Усолье-Сибирском уже начали обустраивать дорогу, рассчитанную на 30 тысяч автомобилей в сутки. Благодаря ей удастся разгрузить от транзитного потока сам город и поселок Тельма. Планируется, что обход построят к 2024 году, но поскольку в этом году Росавтодор выделит 3 млрд рублей дополнительно, возможно, удастся закончить работы раньше.

А в 2022 году будет готов путепровод через железную дорогу в обход села Тулюшка в Тулунском районе и деревни Трактовое в Куйтунском районе.

Кроме того, обсудили создание Южного обхода Иркутска, продолжение строительства федеральной трассы "Вилюй" и дороги "Таксимо-Бодайбо-Кропоткина".

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

9,1 млрд рублей выделят из бюджетов всех уровней в 2021 году на работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

86 объектов приведут в порядок.

2 млн кв.м. - общая площадь дорожных работ.