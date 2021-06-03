В Иркутске готовят объезды для дорог, которым предстоит крупный ремонт

В Иркутске готовят объезд улицы Трактовая, которой предстоит ремонт. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Скоро в Иркутске начнется масштабное обновление магистралей. А пока специалисты готовятся: проводят ямочный ремонт и освежают разметку на дорогах, по которым автомобилисты смогут обогнуть трудные участки. Так, объехать Трактовую, когда там начнутся работы, можно будет по улицам Генерала Доватора и Главная Кировская, если направляетесь из центра в Ленинский округ.

- Наша задача - провести ремонт Трактовой качественно, быстро и с минимальными неудобствами для горожан, - отметил Руслан Болотов, проверив, как идут работы. - Мало кто знает, но подготовку мы начали заблаговременно. В 2018 и 2020 году были отремонтированы дублеры этой транспортной артерии - улицы Генерала Доватора и Главная Кировская. Лично проехал за рулем весь маршрут объезда. Улицы в хорошем состоянии, однако местами требуется провести гарантийный ремонт.

Это должны сделать в ближайшие выходные. Кроме того, по поручению мэра на этих дорогах проверят работу светофоров.

- Улица Трактовая - один из самых масштабных проектов в этом году. Его можно сопоставить с реконструкцией улиц Лермонтова или Байкальская, - подчеркнул мэр областного центра Руслан Болотов. - Кроме обновления асфальта и перекладки подземных коммуникаций на этой улице появятся выделенные полосы для общественного транспорта, велодорожки, современная система освещения и тротуары.

В порядок приведут больше трех километров дороги. Работы планируют начать уже на следующей неделе. Чтобы не возникало крупных пробок, Трактовую не станут перекрывать полностью - в каждом направлении можно будет двигаться как минимум по одной полосе. Возможно, на время организуют реверсивное движение.

- Начнем ремонт со стороны Угольной с постепенным продвижением к Узловой, - сообщил главный инженер АО «Дорожник» Константин Кузнецов. - Большая часть работ будет проводиться ночью.

Схемы объезда укажут на дополнительных информационных щитах. Напомним, автомобилистам, которые едут в сторону Ново-Ленино, предлагается обогнуть Трактовую по улицам Главная Кировская - Полярная - Генерала Доватора - Розы Люксембург или Мира. А двигаясь в центр, можно направляться по Объездной Ново-Ленино и улице Олега Кошевого.

Также Руслан Болотов проверил, как идет реконструкция путепровода на Джамбула. Работы идут быстрее, чем планировалось по графику. Сейчас продолжается сварка пролетов, а на производственной базе изготавливают новые металлоконструкции, которые затем установят на путепроводе.