Полицейский из Бурятии подбросил наркотики местному жителю и заставил его оговорить себя Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Северобайкальске возбуждено уголовное дело против оперуполномоченного одного из отделов полиции. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и подбросе наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

- 26 января этого года, полицейский, находясь при исполнении служебных обязанностей, внес заведомо ложные сведения в материалы проверки о хранении и изъятии наркотиков у жителя поселка Новый Уоян, - рассказали в ведомстве. - Вечером, зайдя в гараж к мужчине сотрудник, положил наркотики в навесной шкаф, сфотографировал и вновь забрал для дальнейшей фальсификации доказательств по делу.

После этого, по версии следствия, полицейский заставил мужчину оговорить себя и другого жителя поселка, который якобы приобрел у него запрещенное вещество и хранил в гараже.

На основании представленных полицейским материалов, против обоих мужчин были возбуждены уголовные дела, которые успели направить в суд. Однако решением суда уголовное дело по сбыту наркотических средств было прекращено. Полицейского, который подбросил наркотики вычислили сотрудники УФСБ России по Бурятии. Сейчас решается вопрос о заключении сотрудника под стражу.