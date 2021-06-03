Псевдобанкиры и лжеполицейский уговорили жителя Иркутской области «обезопасить» четверть миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще одного жителя Иркутской области мошенники уговорили перевести деньги на «безопасный счет». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мужчине в Осинском районе позвонил «сотрудник технической службы банка», сообщил, что с его счета кто-то пытается списать 8 тысяч рублей, потом позвонил «сотрудник безопасности» финансового учреждения и сказал, что деньги нужно «обезопасить», переведя их на «безопасный счет», - рассказывают полицейские.

После этого разговора сибиряку позвонили якобы из дежурной части (номер телефона мошенники подменили при помощи специальной программы подмены номеров). Лжеполицейский подтвердил, что со счета держателя пытаются списать деньги.

- Это и усыпило бдительность жителя Осинского района, - отмечают в ГУ МВД Приангарья.

Мужчина доверился и перевел все средства – 250 000 рублей на счета, продиктованные мошенниками. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские напоминают, лучшим решением при таких звонках будет оборвать разговор и самим позвонить на номер телефона банка (найти его можно на банковской карте).

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