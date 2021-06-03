Иркутянка едва не лишилась отдыха за границей из-за долга в 400 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Судебным приставам пришлось ограничить право выезда за пределы России жительнице Иркутска из-за долга в 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСПП России по Иркутской области.

- Женщине эту сумму одолжил знакомый мужчина, но иркутянка их не вернула, тогда кредитор обратился в суд, - отмечают в Управлении Федеральной службы судебных приставов Приангарья. - Свердловский районный суд города Иркутска постановил взыскать задолженность с женщины в полном объеме.

Однако после того, как приставы сообщили ей о том, что деньги нужно вернуть – возврата также не последовало. Тогда из зарплаты женщины постановили удерживать часть средств для погашения задолженности и ограничить ее право выезда за границу. Последнее и побудило неплательщицу расстаться с долгами. Она собралась на отдых в другую страну и оплатила задолженность целиком.

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