Водитель, отсидевший за смертельное ДТП, вновь попал в аварию в Иркутской области Фото: Иван ВИСЛОВ

Снова является предполагаемым виновником ДТП. Полиция в Эхирит-Булагатском районе разбирается в обстоятельствах аварии с участием пьяного пенсионера, который однажды уже был осужден на 6 лет за автоаварию со смертями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В районе деревни Зады 74-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ-3110», по предварительной информации, не уступил дорогу и допустил столкновение с «Тойотой Королла», - говорят полицейские. – Водитель и пассажирка иномарки после аварии госпитализированы в больницу.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель за рулем «Волги» был нетрезв. В отношении него составлен ряд протоколов. «Волга» стоит на арестплощадке.

Стоит отметить, что этот мужчина уже не раз попадал в аварии. Так, в мае 1971 года он совершил ДТП с пострадавшими, в 1981 году судья признал его виновным в смертельном ДТП и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы. Сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства нового дорожно-транспортного происшествия с его участием.

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