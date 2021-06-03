Иркутская область подписала первое соглашение на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

В северной столице проходит XXIV Петербургский международный экономический форум. В крупнейшем в России событии в сфере экономики и бизнеса участвует делегация из Приангарья. В первый же день глава области Игорь Кобзев и председатель Совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров подписали соглашение о сотрудничестве.

- Мы совместно прорабатываем реализацию проекта строительства студенческого кампуса в Иркутске, - рассказал Игорь Кобзев. - Создание такого объекта важно для развития межвузовских коммуникаций и обмена знаниями между студентами. Уверен, у нас хорошие перспективы на будущее, а подписание соглашения станет основой для долгосрочных партнерских отношений.

Иркутск - город студенческий. В местных вузах учится около 70 тысяч человек. Многие приехали получать образование из других городов и сел, им нужны места в общежитиях, сейчас есть очередь. Кампус как раз станет решением. Специалисты уже рассмотрели площадки, где его можно построить, а университеты представили архитектурную концепцию. Группа «ВИС», у которой значительный опыт воплощения подобных проектов, занимается финансово-экономическими подсчетами.

- В Группе «ВИС» существует отлаженная система разработки и реализации инвестиционных проектов, - отметил Игорь Снегуров. - Подписанное соглашение - первый шаг на пути к созданию в регионе новых объектов инфраструктуры, которые улучшат качество жизни людей.

В рамках соглашения специалисты поделятся ресурсами и опытом, помогут применить в Приангарье самые успешные практики государственно-частного партнерства.

Напомним, форум проходит со 2 по 5 июня. Иркутская область участвует в деловой программе, представляет инвестиционные проекты на выставке, кроме того, планируются подписания других соглашений.