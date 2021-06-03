762 оздоровительных детских лагеря откроются летом в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Летом 2021 года в Приангарье планируются открытие 762 оздоровительных детских лагерей: 11 стационарных на базе санаториев, 12 палаточных, 675 с дневным пребыванием детей, 52 загородных, а также 12 лагерей труда и отдыха. Все организации были проверены инспекторами по пожарному надзору. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На контроле - наличие и исправность автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и противодымной зашиты, первичных средств пожаротушения, готовность путей беспрепятственной эвакуации, состояние противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним, - уточнили в ведомстве.

Также на особом контроле находятся лагеря, расположенные в лесу и на берегу водоемов.

На протяжении всего летнего периода персоналу проводят дополнительные инструктажи и практическую отработку действий в случае возможных угроз. Для детей проводят уроки безопасности.

ЦИФРЫ "КП" :

672 детских лагеря региона прошли проверку перед началом летней оздоровительной кампании;

481 лагерь уже начал свою работу;

470 организаций детского отдыха в Приангарье - лагеря с дневным пребыванием;

11 - с круглосуточным пребыванием детей;

1,6 тысяч детей сегодня уже приступили к отдыху в оздоровительных лагерях.