На Петербургском международном экономическом форуме обсудили развитие аэропортовой сети Сибири

В экспертной панели принял участие Игорь Кобзев. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в экспертной панели по развитию сети аэропортов в Сибири. Глава Росавиации Александр Нерадько говорил о посадочной площадке в Усть-Илимске, которую решили модернизировать общими силами - всеми уровнями власти и коммерческими структурами.

- Уже в этом году за счет федерального бюджета будет куплено и установлено светосигнальное оборудование. Мы со своей стороны с помощью соцпартнерства завершим ремонт взлетно-посадочной полосы, - отметил Игорь Кобзев. - После этого приступим к аттестации площадки как аэропорта.

Сейчас в Приангарье действует семь аэропортов. В Иркутске и Братске - международные авиаузлы, в Усть-Куте, Маме, Киренске, Ербогачене и Бодайбо - местные. Также существует пять посадочных площадок. Но летать на север области - недешево.

- К сожалению, собственные средства аэропортов крайне ограничены из-за отсутствия достаточного объема авиаперевозок, - прокомментировал Игорь Кобзев. - Причина - в высоких тарифах. В результате, большинство аэропортов регионального и местного значения - в критическом состоянии, а часть близка к тому, чтобы прекратить существование.

Губернатор отметил, что аэропорты, которые находятся в собственности РФ, даже несмотря на сокращение перевозок в 10 раз и больше, продолжают работать в тех регионах, где их финансово поддерживают и местные власти, и предприятия, заинтересованные в авиаперевозках.

Отметим, по госпрограмме «Развитие транспортной системы» в Братске планируют реконструировать аэропорт за 1,24 млрд рублей, а Бодайбо - строить аэропорт в 2023-2024 годах за 4,877 млрд рублей.

Аэродромы в Усть-Куте, Киренске и Ербогачене находятся в федеральной собственности, поэтому вопросы их реконструкции решаются с федеральными властями и владельцами.