Новое здание детского хосписа планируют построить в Иркутской области

Во время рабочего визита в Санкт-Петербург Игорь Кобзев побывал в автономной некоммерческой организации «Детский хоспис». Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Во время рабочего визита в Санкт-Петербург Игорь Кобзев побывал в автономной некоммерческой организации «Детский хоспис». Это первое такое учреждение в стране, где есть паллиативный центр и стационар, в котором круглосуточно могут находиться 20 ребят, а днем - еще 10. Около 300 маленьких пациентов курирует выездная служба.

- Наш областной детский хоспис размещается в приспособленном помещении. Его мощность - 25 коек, - отметил Игорь Кобзев. - Паллиативную помощь детям медики оказывают в стационарах и амбулаторно. Работает выездная патронажная паллиативная служба. Данный вид медпомощи очень востребован. Поэтому необходимо строительство нового здания.

Единственный в Приангарье детский хоспис на 25 коек открылся в областном центре четыре года назад. Он находится в приспособленном здании детсада, построенном в 1983 году. Сейчас правительство области подбирает площадку под будущее здание.

Кроме того, Игорь Кобзев пригласил в Иркутске врио генерального директора детского хосписа из Санкт-Петербурга Ирину Кушнареву, чтобы она поделилась опытом.

Отметим, в регионе до 2024 года реализуется программа «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Иркутской области». В области работает три бригады для паллиативной медпомощи детям, восемь кабинетов, 348 коек для взрослых и 36 коек для детей в 22 медучреждениях. В прошлом году в них закупили новое оборудование и лекарства на деньги из федерального бюджета.