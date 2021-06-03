Подменили 156 тысяч рублей на билеты "банка приколов" две женщины в доме 82-летнего пенсионера в Усолье-Сибирском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В полицию города Усолья-Сибирского обратился 82-летний пенсионер, у которого неизвестные женщины украли более 150 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейскими установлено, что 2 июня около трех часов дня в дверь квартиры потерпевшего постучалась женщина. Неизвестная пояснила, что хотела бы купить стеклянные банки с целью использования для продажи меда. Пенсионер предложил женщине зайти в квартиру. Находясь в помещении, злоумышленница по телефону под предлогом большого количества банок пригласила в квартиру свою соучастницу, - сообщили в ведомстве.

Женщина заплатила пенсионеру за банки пятитысячной купюрой. Ему нужно было отдать ей сдачу, для чего он направился к сейфу, где в этот момент хранилось 156 тысяч рублей. Усольчанин вернулся к покупательницам, но сейф не закрыл.

Перед тем, как выйти из дома, одна из злоумышленниц отлучилась в туалет. после чего мужчина помог женщинам донести пакет с банками до автобусной остановки. Вернувшись домой. пенсионер обнаружил в сейфе вместо денег билеты "банка приколов".

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Жителей города просят сообщать в полицию всю известную информацию о личностях и местонахождении подозреваемых в преступлении усольчанок.