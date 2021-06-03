Девять телефонов пытались передать в пакетах с молоком в колонию в Иркутской области. Фото: ГУФСИН России по Иркутской области

В исправительную колонию №25 в городе Вихоревка накануне дважды пытались передать запрещенные вещества – сотовые телефоны и комплектующие к ним. В одном из случаев смартфоны были спрятаны в пакеты с молоком. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

- Первая попытка провалилась благодаря слаженным действиям оперативных сотрудников и бдительности группы досмотра отдела охраны, - рассказывают специалисты. – Во время доставки продуктов в колонию автомобиль «Газель» был досмотрен и в пакетах с молоком найдены 9 сотовых телефонов. Проводится служебная проверка.

Второй раз сотрудники ГУФСИН зафиксировали попытку переброса телефонов через забор. У задержанного мужчины при себе также были свертки, а в них снова 9 гаджетов, сим-карты и карты памяти. Составлен протокол о нарушении.

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