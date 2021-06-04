Погода в Иркутске: 4 июня в городе небольшая облачность Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 4 июня: в течение дня ожидается небольшая облачность, осадков не будет. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Ветер в областном центре дует юго-восточный со скоростью 4-9 м/с, - отмечают метеорологи. – Днем столбики уличных термометров покажут +28…+30.

По данным Яндекса, атмосферное давление в Иркутске составляет 715 миллиметров ртутного столба, что для данного времени года в нашем регионе в пределах нормы. Что касается погоды в Иркутской области, то в Приангарье в целом также без осадков, но в западных и северных районах могут пройти небольшие дожди и грозы, облачность переменчивая. Скорость воздушных потоков с юго-запада и юго-востока 2-7 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Воздух в регионе днем прогреется до +17…+22.

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