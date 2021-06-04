Мэр Иркутска проверил, как подрядчики ремонтируют дороги по гарантии. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Ремонт дорог - тема для Иркутска актуальная. В этом году запланировано привести в порядок многие важные магистрали, такие как Трактовая, Баррикад, Академический мост и другие. А в каком состоянии проезжая часть на тех улицах, которые обновляли совсем недавно - в 2018-2020 годах? Вместе с комиссией проверял мэр областного центра Руслан Болотов. Нашли 626 замечаний, которые подрядчики должны устранить по гарантии.

- В прошлом году, когда мы начали проверку качества дорожного ремонта в рамках гарантийных обязательств, было выявлено более 1,5 тысяч дефектов. В этом году - в 2,5 раза меньше, - отметил Руслан Болотов. - Это говорит о том, что подрядчики сделали правильные выводы. Тут все однозначно: либо фирма переделывает до тех пор, пока все замечания не будут устранены, либо мы подаем в суд и взыскиваем полную стоимость контракта.

Мэр города, комиссия и подрядчики осмотрели улицы Чкалова (от бульвара Гагарина до Ленина), 5-й Армии, Костычева, объездную дорогу "Первомайский - Университетский".

- Показательный пример - улица Костычева, - сказал мэр. - Работы здесь проводились всего два года назад! А проехать по ней уже крайне сложно: дорожное покрытие провалилось. Повторно обязали подрядчика устранить дефекты. Еще раз подчеркну, если этого не произойдет, будем наказывать рублем, через суд.

Требования к проверке, к слову, нынче ужесточили. В комиссию входят сотрудники комитета городского обустройства, Росавтодора и министерства строительства и дорожного хозяйства Приангарья, а также представители подрядчика.

Напомним, в 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Иркутске намерены привести в порядок 21 улицу общей длиной 22 километра.