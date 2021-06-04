Иркутская область представила инвестпроекты на экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Игорь Кобзев вместе с главами соседних регионов подписал "Сибирское соглашение" о развитии туризма. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Делегация из Иркутской области представила инвестиционные проекты на выставке «Большая Сибирь» в рамках Петербургского международного экономического форума.

В регионе намерены создавать крупные предприятия. В Усть-Куте - это будущие заводы по переработке газа и изготовлению полиэтилена, в Усть-Илимске - картонный комбинат, в Бодайбинском районе - разработка и освоение крупнейшего в мире золоторудного месторождения «Сухой Лог», а также строительство горно-обогатительного комбината на месторождении «Светловское». Еще один важный проект - создание газопровода Ковыкта-Саянск-Иркутск.

- В рамках создания новых производств в крупных городах Иркутской области предусмотрены строительство и реконструкция объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры за счет бюджета и средств компаний, реализующих инвестиционные проекты, - подчеркнул глава Иркутской области Игорь Кобзев.

Для территорий это возможность развиваться. На выставке наглядно показали, как благодаря масштабным инвестпроектам смогут преобразиться Тайшет и Байкальск.

Так, в Слюдянском районе уже создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа. Сейчас формируется проект комплексного развития Байкальска, в том числе будет рассматриваться перепрофилирование территории бывшего БЦБК.

А еще на стенде продемонстрировали проекты по благоустройству исторического центра Иркутска и развития Кругобайкальской железной дороги, как перспективного направления для туристов.

На открытии экспозиции регионы подписали «Сибирское соглашение», цель которого - развитие туризма.