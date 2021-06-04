Иркутская область подписала новые соглашения на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Во время Петербургского международного экономического форума губернатор Приангарья Игорь Кобзев подписал еще два соглашения.

Так, Иркутская область договорилась о сотрудничестве с ПАО «ВымпелКом», чтобы совместно развивать цифровую экономику в регионе. Речь, например, о системе "Умный город", использовании искусственного интеллекта для развития транспортной сети и увеличения турпотока, внедрении новых технологий и сервисов. А еще важно обеспечить мобильной связью и доступом в интернет жителей отдаленных и малонаселенных сел и деревень.

- Цифровые перемены будут работать на улучшение качества жизни людей и на повышение инвестиционной привлекательности региона, - отметил Игорь Кобзев. - Современные технологии позволят жителям городов и поселков области чувствовать себя более комфортно и экономить время при получении огромного количества услуг.

Кроме того, правительство региона подписало соглашение с автономной некоммерческой организацией «Россия - страна возможностей», созданной по инициативе президента.

Эта платформа помогает реализоваться молодежи. За три года в ее конкурсах, олимпиадах и других проектах поучаствовали около 120 тысяч жителей Приангарья, 316 из них победили.

- Важно, чтобы у молодежи в регионе были реальные возможности и перспективы - в бизнесе, социальных проектах, в карьере и инновационных научных разработках, - сказал губернатор. - Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с организацией, привлечении школьников, студентов, начинающих бизнесменов и управленцев в проекты платформы для реализации талантов и профессионального потенциала.