Александр Ведерников: Иркутску 360 лет. Он был и остается сердцем Восточной Сибири

В субботу, 5 июня, Иркутск отметит свой день рождения. Городу исполняется 360 лет. В этот день пройдут торжества. Из-за ковидных ограничений, правда, не столь масштабные как раньше. Но все же и концерты, и детские площадки запланированы. И праздник обязательно будет ярким и красивым!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников поздравил горожан и гостей города с этим праздником. Он отметил, что Иркутск был и остается сердцем Восточной Сибири.

- Человек, впервые оказавшийся здесь, невольно попадает под воздействие особенной атмосферы. В Иркутске гармонично уживаются старое и новое, историческое и современное, провинциальное и столичное. Эту атмосферность дает уникальная архитектура, деревянное зодчество, золотые купола храмов. И мы, иркутяне и приезжие люди, душой чувствуем вибрации этого богатого исторического прошлого. За 360 лет жизнь Иркутска вместила в себя годы казачьего острога, встречу с декабристами, экономический и культурный рассвет, управление Русской Америкой. Город пережил очень многое и из всех испытаний выходил с честью и достоинством и по праву заслужил звание Города трудовой доблести.

Сегодня, любимый Иркутск - середина земли, по-прежнему находится на перекрестке многих дорог, связывает разные концы света и судьбы людей. Именно люди - главное его богатство. История, неповторимый облик города создавались многими поколениями иркутян. Теперь уже и от нас с вами зависит, каким будет наш общий дом в будущем. Верю, что вместе мы сможем осуществить все намеченные планы и сделать Иркутск еще лучше и краше.

От имени депутатов областного парламента Александр Ведерников поблагодарил всех иркутян за инициативы, энергию, искреннюю любовь к родному городу. Пожелал удачи, здоровья, радости и благополучия.

- Дорогие иркутяне, дорогие земляки! С праздником, с юбилеем столицы нашей с вами Родины - любимого Иркутска, - сказал Александр Ведерников.