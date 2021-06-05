Роспотребнадзор назвал пляжи на Байкале, где не стоит купаться. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лето в Иркутске только начинается, первые теплые деньки. Отдыхающие на пляжах, конечно, уже есть. Ведь людям хочется, если и не купаться, то хотя бы позагорать. Но, конечно, все рассчитывают на то, что еще пара -тройка недель и можно будет плавать. Однако Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проверило пляжи и сказало свое категорическое "нет".

- По результатам исследований установлено несоответствие качества воды водоемов 2 категории по микробиологическим показателям, - отмечают в ведомстве.

И приводят длинный список, в который воли все немногочисленные места отдыха у воды в Иркутске, начиная от залива Якоби до острова Юность и реки Иркут в районе поселка Горького. Для горожан это значит, что пляжи в этом году не откроются. Но это не остановит жителей Иркутска, ведь где-то после палящего зноем дня загорать надо.

Кроме этого, в "черном списке" оказались популярные заливы и бухты на Ольхоне. Это очень большой перечень. Купаться там, конечно, будут, хотя эпидемиологи и "не рекомендуют использовать водоемы" .

КОНКРЕТНО

- Ольхонский район, д.Шида, оз.Байкал, залив Мухор, пристань;

- Ольхонский район, местность «Бурлог», оз.Байкал, залив «Мухор, бухта «Куркутская»;

- Ольхонский район, местность «Хужир-Нуга», оз.Байкал, залив Мухор;

- Ольхонский район, бухта «Радости 3», оз.Байкал, Куркутский залив, бухта «Куркутская»;

- Ольхонский район, п.Хужир, Сарайский залив;

- Усольский район, с. Буреть, р.Ангара.