МЧС предупредило о резком подъеме рек из-за ливней на юге Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На Иркутскую область надвигается непогода. Об этом КП-Иркутск уже сообщала. МЧС предупреждает отдельно: по уточненным данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июня днем в западных и северо-западных районах, 6 июня местами по области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, в горах, где возможен сход селей, очень сильные дожди.

- 6-7 июня в левобережных притоках реки Ангары и реках Южного Прибайкалья в связи с прогнозом выпадения ливневых дождей возможно резкое повышение уровней воды, - предупреждают в ГУ МЧС по Иркутской области.

Эта информация важна не только для туристов, которым не стоит сейчас идти в походы по Хамар-Дабану, это опасно.

Готовятся к возможному резкому повышению уровня воды и выходу рек из берегов в районах на юге и западе области. При необходимости будут отсыпаться дамбы, укрепляться берега. А наблюдение за ситуацией идет в круглосуточном режиме. Опергруппы готовы на выезд.