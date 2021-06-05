Подросток без спроса взял машину, перевернулся и погиб в Иркутской области. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трагедией завершилась ночная поездка 17-летнего подростка без прав на бабушкиной машине, которую он без спроса взял "покататься". Сегодня, 5 июня, утром, сотрудникам Черемховского ГИБДД пришлось работать на месте ДТП, в результате которого один человек погиб и один получил травмы. Авария произошла под утро, на 10 километре автодороги между деревней Чернухино и деревней Козлово.

- Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть полиции около 7 часов утра, - уточняют в ГУ МВД по Иркутской области. - Прибывшими на место аварии полицейскими предварительно установлено, что несовершеннолетний водитель автомобиля «Daihatsu Mira» не справился с управлением, съехал с проезжей части. После машина опрокинулась.

В результате случившегося 17-летний водитель погиб на месте, а 19-летний пассажир доставлен в больницу с различными травмами.