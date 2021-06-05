День города отмечают в Иркутске. Фото: Яна ЛИСИНА

У Иркутска - юбилей, городу стукнуло 360 лет. И хотя, из-за коронавирусных ограничений, многое пришлось перенести на осень - самые зрелищные и любимые горожанами карнавал и салют, праздник все-таки состоялся. Прошли спортивные состязания - забег и велозаезд, в котором приняли участие около 200 спортсменов, а также соревнования по рукопашному бою. С праздником иркутян поздравил глава города.

- А с 13:00 на острове Юность начала работать праздничная площадка для юных иркутян, - отмечают в пресс-службе администрации Иркутска. - В 13.30 на площади у памятника Александру III стартовала концертная программа с участием городских коллективов «С днём рождения, Иркутск!». Там же в 17.00 состоялось открытие летнего джазового сезона с участием ансамбля «Доктор Джаз», в 18.00 - традиционный вокальный фестиваль «Голос моего города».

И это еще не все. Вечером, в 20:00 на главной городской сцене горожане увидят XII международный гала-показ «Этноподиум на Байкале», а потом начнется дискотека под выступление иркутской кавер-группы «Burrn». Мероприятия продолжатся и 6 июня.