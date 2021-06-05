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Происшествия5 июня 2021 15:03

Возвращаясь из Иркутска на только что купленной машине, жители Бурятии перевернулись

Предполагают, что женщина-водитель уснула за рулем
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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Возвращаясь из Иркутска на только что купленной машине, жители Бурятии перевернулись.

Возвращаясь из Иркутска на только что купленной машине, жители Бурятии перевернулись.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Две похожих по обстоятельствам аварии произошло 5 июня в Иркутской области. В обоих случаях водители не справились с управлением, а автомобили слетели с трассы и перевернулись. Первая авария, в которую попал 17-летний подросток без прав, закончилась трагедией. Парень погиб. Во втором случае все относительно хорошо, водитель и пассажир в больнице.

- Установлено, что ДТП, в ходе которого на трассе Р-258 "Байкал" перевернулся автомобиль Ниссан Кашкай, произошел вблизи поселка Солзан сегодня около 17 часов 40 минут,

- сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - В результате происшествия пострадали 35-летняя женщина водитель и 37-летний пассажир.

По предварительной информации, женщина-водитель не справилась с управлением, в результате чего машина опрокинулась. Водитель и пассажир Ниссана госпитализированы. Они рассказали, что буквально за несколько часов до аварии купили авто в Иркутске и ехали домой. По одной из версий, женщина могла уснуть за рулем.