В Иркутской области горят леса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Опасная ситуация с пожарами в тайге сохраняется в Иркутской области. Накануне, 4 июня, в трех районах на севере региона - Братском, Казачинско-Ленском и Киренском - специалисты отметили чрезвычайную пожароопасность. Еще в восьми территориях - четвертый класс опасности, на остальных - третий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано пять вновь обнаруженных пожаров: два – в Братском районе, по одному – в Иркутском, Усть-Кутском и Тайшетском районах, - отмечает пресс-служба. -Также потушено шесть ранее зарегистрированных возгораний: по одному в Бодайбинском, Усть-Кутском, Братском, Нижнеилимском, Чунском и Тайшетском районах. Общая площадь ликвидированных очагов составила 307,8 га.

Остановлено еще четыре очага - в Зиминском, Мамско-Чуйском, Братском и Тайшетском районах. .

Сейчас в тайге горит 11 пожаров - четыре новых, в Братском, Катангском и Мамско-Чуйском районах и семи обнаруженных ранее - в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском районах, Катангском, Братском и Нижнеилимском районах. Общая площадь действующих лесных пожаров составляла 896 га.

Что касается причин возникновения огня в тайге, то в 6 случаях его спровоцировали местные жители, в пяти пожар начался с территорий расположенных там объектов и лишь однажды из-за грозы.

В тушении всех очагов заняты 118 пожарных-десантников, 207 работников лесопожарных станций, 127 мобилизованных жителей. Можно предположить, что сильные ливни, которые ожидаются 6 и 7 мая, частично потушат огонь в тайге.