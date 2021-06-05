Гала-показ этнических костюмов состоялся в День города у памятника Александру III в Иркутске

Этнофестивали проходят по всей стране, а этномода очень популярна. Фото: Алиса КОЗЛОВА

В День города в Иркутске состоялся международный гала-показ этнических костюмов. Невероятную красоту зрители впервые смогли увидеть воочию не в камерном формате, в зале, а под открытым небом. Благо, погода 5 мая вполне благоприятствовала проведению международного фестиваля «Этоноподиум на Байкале». С праздником горожан поздравил вице-мэр Дмитрий Ружников.

- В фестивале «Этоноподиум на Байкале» приняли участие более 30 дизайнеров из разных регионов страны – от Крыма до Владивостока, - отмечает пресс-служба администрации города. - Также свои работы продемонстрировали модельеры Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Всего в День города иркутянам представили 20 коллекций.

А заканчивается праздничный для Иркутска день дискотекой под выступление иркутской кавер-группы «Burrn». Напоминаем, что автобусы и троллейбусы в День города работают до полуночи и помогут горожанам добраться в свои микрорайоны.