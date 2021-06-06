Центробанк: курица и свинина в Иркутской области дорожают, а молоко дешевеет

Центробанк: курица и свинина в Иркутской области дорожает, а молоко дешевеет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый раз, собираясь в магазин, готовишься потратить все больше денег. Но в Иркутском отделении Банка России рассказали, что этой весной ценники на продукты росли медленнее, а на отдельные товары даже стали снижаться. Например, на "молочку".

- Объемы местного производства выросли, в том числе благодаря расширению региональных программ господдержки, - рассказали специалисты. - Увеличилось предложение. В результате продолжили снижаться цены на молоко и замедлился рост цен на творог, сметану, кисломолочные продукты, йогурт и сливочное масло.

Кроме того, стали медленнее дорожать помидоры, поскольку их теперь больше завозят из других регионов и из-за рубежа - Азербайджана, Узбекистана. Годовой прирост цен на яблоки и груши тоже замедлился. А лимоны и чеснок даже дешевеют. Причина - в этом году наладились поставки из других стран, улучшилась логистика. Если вспомнить, в пик пандемии те же лимоны стоили баснословные суммы - в том числе из-за ажиотажного спроса, ведь многие считали, что фрукт поможет бороться с вирусом.

Также во время карантина из-за COVID-19 впрок скупали гречку, рис, макароны, муку и консервы. Сейчас такого нет, поэтому и рост цен замедлился.

А вот куриное мясо и свинина дорожают. Причина - сельхозпроизводителям приходится больше тратить на корма, импортные биодобавки и ветеринарные препараты, стоимость которых тоже поднимается.