23 жителей Иркутской области положили в больницу с подозрением на клещевые инфекции Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году клещи уже покусали 4073 жителей Иркутской области, в том числе 895 детей. И это только те случаи, когда люди обратились к медикам. Из них 23 человека попали в больницу.

- Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 11 человек, на боррелиоз - пять, на риккетсиоз – семь, - отметили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. - Лабораторно подтвержден клещевой энцефалит у двух человек, также зарегистрировано по два случая клещевого боррелиоза и риккетсиоза.

Всего в этом году исследовали 2325 клещей. Многие оказались заразными. Так, энцефалит переносили 12 их них, боррелиоз - 481, другие инфекции - 121.

Специалисты рассказали, что чаще всего кровопийцы присасывались в Иркутском, Ангарском, Шелеховском, Слюдянском, Черемховском, Усть-Илимском, Братском и Эхирит-Булагатском районах.

Парки, скверы, зоны отдыха продолжают обрабатывать от клещей. А местным жителям напоминают, что самый надежный способ защититься от энцефалита - сделать прививку. Кроме того, стоит быть осторожнее на природе: не сидеть на траве, не лезть в сухую траву и валежник, заправлять одежду, перед прогулкой наносить защитные средства, внимательно осматривать себя и других. Если клещ все-таки укусил, сразу обращаться к медикам.