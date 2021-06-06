Отключение света в Иркутске 7 июня: адреса и время

Отключение света в Иркутске 7 июня: какие районы затронет Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отключение света в Иркутске 7 июня запланировано в двух районах - Правобережном и Ленинском. В основном, электричество временно пропадет в некоторых зданиях в центре города. В это время специалисты будут ремонтировать сети.

- Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - отметили в аккаунте "Свет38" в соцсетях.

Итак, отключение света в Иркутске 7 июня затронет несколько домов по улицам Кожова, Декабрьских Событий, Карла Либкнехта, Тимирязева, Фридриха Энгельса, Софьи Перовской, а также полностью острова Юность и Конный.

В Ленинском районе отключение света в Иркутске 7 июня планируется на улице Трактовая и в доме №41 по улице Генерала Доватора.

Полный список адресов смотрите ниже.

Фото: "Свет38" в соцсетях.