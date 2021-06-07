Погода в Иркутске: 7 июня в городе возможны осадки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 7 июня: в городе переменная облачность, сегодня продет слабый дождь. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В областном центре 7 июня дует северо-западный ветер, его скорость 7-12 м/с, - отмечают метеорологи. – Воздух днем прогреется до +17…+19.

По данным Яндекса, атмосферное давление сегодня составляет 726 миллиметров ртутного столба, что для июня в нашем регионе является нормой. Что касается погоды в Иркутской области, то прогноз синоптиков такой: переменная облачность, без существенных осадков, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер по области «гуляет» со скоростью 5-10 м/с до еще и с порывами до 15-19 м/с. Столбики уличных термометров 7 июня в Приангарье покажут днем +18…+23, но если небо затянут облака будет прохладней, до +8…+13.

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