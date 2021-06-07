17-летний парень на мотоцикле устроил погоню с полицейскими в Иркутской области Фото: Иван ВИСЛОВ

17-летний парень на мотоцикле отказался остановиться по требованию полицейских и устроил погоню в городе Черемхово. Он пытался скрыться от инспекторов ДПС на высокой скорости. При этом ехал он не один, а с пассажиром. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мотоциклист привлек внимание, так как ехал на высокой скорости и без мотошлема, - рассказывают сотрудники отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский». – На просьбу остановить транспортное средство водитель только увеличил скорость.

Началась погоня, но она была непродолжительной. Нарушителя вскоре задержали. Оказалось, что ему 17 лет, у него нет водительского удостоверения, мотоцикл не зарегистрирован.

- В отношении несовершеннолетнего возбуждено 6 административных материалов за различные нарушения ПДД Российской Федерации.

Также информация о проделках парня отправлена в отдел по делам несовершеннолетних. Вероятно, его родителей также привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение их обязанностей.

Сотрудники ДПС просят взрослых пресекать попытки сесть за руль несовершеннолетних. Ведь это может обернуться трагедией. Так, несколько дней назад также в Черемховском районе 17-летний подросток взял автомобиль бабушки (без ее разрешения) и разбился насмерть.

- В дни летних каникул необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, - добавляют инспекторы. – Нужно запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения.

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