Иркутская область подписала соглашения с регионами на экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Глава Иркутской области Игорь Кобзев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме ряд соглашений, в том числе с регионами, например, с Алтайским краем.

- Для нашего региона представляет интерес опыт края в сфере туризма, сельского хозяйства, и, в частности, вопросы продвижения продукции из дикоросов на внешние рынки, - сказал губернатор области Игорь Кобзев.

Из Алтайского края к нам поставляют различные продукты, а из Иркутской области туда отвозят бытовую химию, косметику, пиломатериалы, целлюлозу, картон.

- Мы готовы организовать поставки бутилированной воды, дикоросов, БАДов, мучных и кондитерских изделий, масложировой продукции, - сказал Игорь Кобзев.

Приангарье договорилось о сотрудничестве и с Пермским краем. На встрече главы отметили, что у регионов - схожая структура промышленного производства и природно-ресурсного потенциала.

- Соглашение затрагивает такие актуальные сферы, как торгово-экономическая, промышленная, инвестиционная и инновационная, - отметил глава области.

Кроме того, Иркутская область подписала соглашение с республикой Северная Осетия.

- Мы заинтересованы в сохранении и расширении двусторонних связей в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Территории будут совместно решать вопросы по привлечению инвестиций, развитию малого и среднего бизнеса, и другие.

Также корпорация развития Приангарья договорилась о сотрудничестве с Фондом регионального развития Бурятии.

- Мы будем не просто обмениваться информацией, а разрабатывать совместные проекты в таких важных для обеих сторон сферах, как туризм, промышленность, сельское хозяйство, - отметил гендиректор Корпорации развития Иркутской области Александр Лаутин.