Команда ФСБ Иркутской области стала лучшей в Сибири на соревнованиях по легкой атлетике. Фото: пресс-служба УФСБ России по Иркутской области

В Иркутске служат одни из самых спортивных сотрудников ФСБ в Сибири. Это доказала сборная команда УФСБ Приангарья, которая заняла первое общекомандное место на соревнованиях по легкой атлетике на XIV закрытом чемпионате органов ФСБ России в Сибирском федеральном округе. Соревнования проходили в Иркутске. Всю неделю 15 сборных команд органов безопасности выявляли сильнейших в легкой атлетике, волейболе, служебном двоеборье, стрельбе из боевого стрелкового оружия.

- Наши сотрудники показали лучшие результаты в беге на 3000 метров среди мужчин, в 1000 метров среди женщин, а также в смешанной эстафете, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. – Но это не все достижения. В волейболе и в одном из самых зрелищных дисциплин турнира – служебном двоеборье – спортивный коллектив УФСБ занял второе место. Также в личном зачете отличились иркутские стрелки из пистолета.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Иркутской области

Добавим, что второе общекомандное место заняли сотрудники УФСБ из Республики Алтай,бронза у сотрудников безопасности из Томской области.

Кстати, отличная физическая форма - неотъемлемая часть службы сотрудников ФСБ. Они регулярно сдают нормативы по физической подготовке. Например, кандидаты на службу обязаны пробежать 3000 метров за 12 минут 30 секунд, 100 метров за 12 секунд и подтянуться не менее 15 раз.