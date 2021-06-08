Погода в Иркутске: 8 июня синоптики предупреждают о грозе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Иркутске 8 июня: в городе сегодня пойдет дождь и даже грянет гром. Грозу обещают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В областном центре переменная облачность, ветре дует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с с порывами до 15-17 м/с, - отмечают синоптики. – Днем воздух в Иркустке прогреется до +20…+22 градусов.

По данным Яндекса, атмосферное давление в столице Приангарья в норме – составляет 721 миллиметр ртутного столба. Что касается погоды в Иркусткой области 8 июня: в регионе сегодня также переменная облачность, местами дожди, грозы. Ветер также северо-западный, его скорость 2-7 м/с с порывами до 14 м/с. В южных, верхнеленских и северных районах порывы до 15-18 м/с.Столбики уличных термометров покажут +18…+23. Однако, если небо затянут облака теплее +9…+14 ждать не стоит.

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