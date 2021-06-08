Семь человек с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутской области продолжаются летальные исходы, связанные с пандемией коронавируса. Так, в минувшие сутки COVID-19 унес жизни 6 человек, еще один с таким же диагнозом скончался из-за других тяжелых болезней. Об этом сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Приангарье.
Всего коронавирус стал причиной смерти 2615 гостей и жителей региона, еще 282 зараженных стали жертвами иных болезней.
- За сутки в регионе выявили 105 новых случаев заражения, - говорят специалисты. – Общее число инфицированных за время распространения COVID-19 в Иркутской обалсти достигло 70 869.
Радует, что большинство заразившихся уже здоровы. За сутки отрицательные результаты тестов на COVID-19 пришли 119 боровшимся с инфекцией, всего переболели уже 68 863 человека.
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