Спортсмен из Иркутска победил в международном турнире по вольной борьбе. ФОТО: из архива министерства.

19-летний Федор Балтуев из села Улей Осинского района принял участие в международном турнире по вольной борьбе. Соревнования проходили среди юниоров в весовой категории до 61 кг. Посвящены они были памяти румынских борцов Думитру Пырвулеску и Василе Йорги. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области.

Федор принял участие в четырех схватках, в которых победил соперников, и прошел в финал. В финале встретился с местным чемпионом и выиграл последний бой.

Федор завоевал седьмую медаль для сборной России по вольной борьбе. Благодаря чему наша дружина заняла в общекомандном зачете первое место.

Спортсмен не собирается останавливаться на результатах, полученных на турнире в Румынии. Сейчас Федор находится в Новогорске, где проходят тренировочные сборы. Спортсмен готовится к Первенству мира по вольной борьбе, которое состоится в Уфе с 11 по 23 августа этого года.