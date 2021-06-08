70 миллионов рублей направят на дополнительный ремонт дорог в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

В областном центре выбрали подрядчиков, которые отремонтируют улицы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Итоги на рабочем совещании подвел мэр Иркутска Руслан Болотов.

- В этом году четко обозначил задачу: все закупки должны вестись по открытой и прозрачной схеме. Картельных сговоров мы больше не допустим! Каждый объект проходил отдельным лотом, - отметил глава города. - В результате мы получили конкурентную среду, которая позволила впервые за долгие годы добиться получения реальной экономии от проведения закупок. Сумма внушительная - порядка 70 миллионов рублей. Теперь мы можем использовать эти деньги для дополнительного ремонта.

На всех дорогах, которые в этом году приводят в порядок, работы идут по графику. А кое-где - даже с опережением. Заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства городской администрации Роман Орноев отметил, что впервые за время действия нацпроекта в Иркутске ремонт на некоторых улицах завершается уже в первых числах июня. Речь, например, о Каландаришвили, где рабочие сейчас заканчивают наносить разметку.

Кроме того, раньше запланированного срока, в этом году, намерены завершить реконструкцию путепровода по улице Джамбула.

Напомним, в 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Иркутске должны обновить 21 улицу общей длиной 22 километра. До конца июня специалисты проверят, как ведется ремонт дорог.